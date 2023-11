Roborock Q7 Max in forte sconto: oggi risparmi il 34%

Il Roborock Q7 MAX è un affidabile robot aspiapolvere che ti consente di mantenere la casa pulita e ordinata. Con una potenza di aspirazione potenziata a 4200 Pa e una spazzola in gomma migliorata, affronta lo sporco sui pavimenti e tappeti con facilità. La navigazione intelligente LiDAR assicura una copertura completa della tua casa, mappando in modo efficiente gli ambienti.

Se stai cercando il massimo dell’efficienza nella pulizia domestica, il Roborock Q7 MAX è la soluzione avanzata che unisce aspirapolvere e lavapavimenti. Con uno sconto del 34%, ora puoi possedere questa tecnologia all’avanguardia al prezzo speciale di 329,00€, anziché 499,00€.

Con la mappatura multistrato, questo robot aspirapolvere memorizza fino a 4 mappe, perfetto per case su più piani. La pulizia continua e la durata della batteria estesa fino a 180 minuti garantiscono una casa sempre pulita senza interruzioni.

Roborock Q7 MAX non è solo un aspirapolvere, ma anche un lavapavimenti 2 in 1. Con un contenitore per la polvere da 470 ml e un serbatoio dell’acqua da 350 ml, pulisce e aspira contemporaneamente. La tecnologia di rastrellamento e aspirazione offre prestazioni eccezionali.

Il robot supporta i controlli vocali intelligenti, potrai usare Alexa oppure Google Assistant per programmare e personalizzare le operazioni di pulizia.

Il Roborock Q7 MAX è il perfetto equilibrio tra potenza, intelligenza e versatilità, ed offre una soluzione completa per la pulizia domestica. Non perdere questa occasione e acquistalo ad un prezzo davvero speciale.

