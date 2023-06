Roborock Q7 MAX a 140€ in MENO: offerta BOMBA di Amazon

Oggi ho deciso di segnalarti un’offerta che ti permette di avere un robot aspirapolvere che lava anche i pavimenti in una sola passata a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Roborock Q7 MAX a soli 359 euro, invece che 499 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento dunque puoi risparmiare ben 140 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Davvero una promozione da non lasciarsi scappare. Questo robot aspirapolvere è in grado di pulire tutta la tua casa in modo efficiente senza che tu faccia nulla. E funziona anche con i comandi vocali.

Roborock Q7 MAX: il robot che aspira e lava al prezzo wow

Il robot Roborock Q7 MAX è dotato di un’aspirazione potentissima da 4200 Pa, per cui riesce a raccogliere qualsiasi cosa, anche lo sporco più ostinato. Può aspirare sia sui pavimenti che sui tappeti ed è dotato di una spazzola in gomma resistente e anti-groviglio.

Grazie alla navigazione smart LiDAR può mappare ogni stanza riuscendo a muoversi agevolmente in ogni angolo di casa. Il serbatoio dell’acqua da 350 ml gli permette, mentre aspira, di lavare il pavimento lasciandolo splendente. Ha una super batteria che può durare per 180 minuti e ritorna in automatico alla base di ricarica.

Devi essere rapida perché a questo prezzo lo vorranno tutti. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Roborock Q7 MAX a soli 359 euro, invece che 499 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.