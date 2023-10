Roborock Q7 in offerta con buono da 150€: pulizia precisa e svuotamento automatico

Il Roborock Q7 Max Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all’avanguardia, progettato per semplificare la pulizia quotidiana e garantire un ambiente più pulito e ordinato. Con la sua tecnologia avanzata e le funzionalità innovative, rappresenta un valido alleato nella gestione delle pulizie domestiche.

Normalmente proposto a 599€, oggi su Amazon può essere tuo con un generoso sconto di 150€. Per riscattarlo non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Una delle caratteristiche distintive di questo robot è la raccolta automatica della polvere, resa possibile dalla stazione di raccolta dotata di un sacchetto autosigillante da 2,5 litri. Grazie a questa soluzione, il robot può raccogliere la polvere per ben 60 giorni prima che sia necessario svuotare il sacchetto, riducendo notevolmente il bisogno di intervento umano e garantendo una pulizia costante nel tempo.

La potente aspirazione da 4200 Pa e la spazzola principale flottante multidirezionale in gomma piena consentono al Roborock Q7 Max Plus di aspirare con efficacia lo sporco dai pavimenti e dai tappeti.

La spazzola completamente in gomma galleggiante è progettata per essere più vicina al suolo, migliorando così la pulizia e garantendo una maggiore durata. Questo robot non si limita all’aspirazione: grazie al mocio integrato, può effettuare anche una pulizia a umidità costante. Con un serbatoio d’acqua da 350 ml, riesce a pulire fino a 300 metri quadrati, garantendo una pulizia approfondita e igienica.

Per una pulizia efficiente e precisa, il Roborock Q7 Max Plus utilizza una mappatura 3D e una navigazione ad alta precisione basate su tecnologia LiDAR. Questo gli consente di evitare accuratamente gli ostacoli e di creare una mappa dettagliata dell’ambiente, visualizzabile in 3D tramite l’applicazione dedicata.

L’integrazione con l’app Roborock Smart e il controllo vocale tramite dispositivi come Alexa e Google Assistant rendono l’utilizzo del robot estremamente intuitivo e personalizzabile. È possibile impostare modalità di pulizia, definire zone di esclusione virtuale e monitorare lo stato degli accessori in modo semplice e veloce.

Il Roborock Q7 Max Plus è un dispositivo all’avanguardia che offre un’esperienza di pulizia avanzata e agevole. Grazie alla sua capacità di raccolta automatica della polvere, alla potente aspirazione e alle funzionalità di lavaggio, si rivela un investimento utile per mantenere la casa sempre pulita e ordinata con il minimo sforzo. Non farti scappare questa offerta e risparmia grazie al buono da 150€!

