Roborock Q5 Pro+, offerta clamorosa: oggi è tuo con il 46% di sconto

Oggi Amazon propone un formidabile robot aspirapolvere ad un prezzo davvero interessante. Roborock è uno dei più importanti leader del mercato e i suoi robot spiccano sui competitor grazie ad un ricco arsenale di funzionalità avanzate a servizio della lotta contro lo sporco.

Oggi il Roborock Q5 Pro+, che viene venduto assieme alla sua stazione per lo svuotamento automatico, è in offerta a solamente 299€, grazie ad uno sconto esagerato del 46% sul suo normale prezzo. Davvero niente male, considerato che normalmente lo pagheresti ben 549,00€. Considerato che si tratta di un ribasso estremamente aggressivo, ti suggerisco di non perdere altro tempo e acquistarlo subito: è molto probabile che le unità in offerta andranno out of stock molto, molto rapidamente.

Ti ricordo che al momento del checkout potrai spezzare l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più accessibile e conveniente. Ma facciamo un passi indietro e vediamo tutte le caratteristiche più importanti di questo ottimo robot aspirapolvere.

Questo modello è equipaggiato con un sistema di navigazione Lidar che mappa accuratamente gli ambienti per pianificare percorsi di pulizia ottimali e superare ostacoli con facilità​. L’autonomia è pazzesca: fino a 180 minuti di pulizia senza sosta con una sola carica, è perfetto anche per le case più grandi. Quando la batteria sta giungendo al termine, il robot torna da solo alla stazione di ricarica per poi riprendere da dove aveva lasciato.

Le capacità di aspirazione e lavaggio del Roborock Q5 Pro+ permettono di affrontare diverse tipologie di sporco e superfici, da pavimenti duri a tappeti, raccogliendo efficacemente polvere fine e detriti più grandi. Anche i peli di animali domestici vengono rimossi con efficacia, grazie al suo sistema di pulizia potente e accurato​.

Per tutti questi ottimi motivi, se stai cercando un robot 2-in-1 avanzato ti suggerisco di puntare proprio su questo modello. A questo prezzo la questione non si pone nemmeno: è un best buy assoluto da comprare subito.