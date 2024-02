Roborock Q5 Pro in offerta: il prezzo del robot aspirapolvere crolla in picchiata

Il Roborock Q5 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che offre prestazioni avanzate per una pulizia completa della casa, ora disponibile su Amazon con uno sconto del 12%. Dotato di una spazzola DuoRoller e un’aspirazione estrema da 5500 Pa, questo robot aspirapolvere è in grado di raccogliere efficacemente peli e sporco da diversi tipi di pavimento, garantendo risultati ottimali su tappeti e superfici dure.

Una delle caratteristiche distintive del Roborock Q5 Pro è il suo cestino della polvere extra grande da 770 ml, che consente di gestire facilmente anche i peli più lunghi degli animali domestici, rendendo la pulizia più conveniente e senza sforzi. Inoltre, il serbatoio dell’acqua da 180 ml permette al robot di lavare le macchie con facilità, offrendo un design rimovibile per una pulizia agevole.

Grazie alla navigazione LiDAR PreciSense e alla mappatura 3D, il Roborock Q5 Pro è in grado di creare mappe dettagliate della tua casa e trovare il percorso ottimale per pulire in modo efficace e completo. Con programmi di pulizia personalizzati, è possibile pianificare quando il robot deve pulire e impostare flussi di lavoro per aree specifiche, offrendo un controllo completo sulla pulizia della casa.

Questo robot aspirapolvere è inoltre perfettamente compatibile con i comandi vocali di Alexa, Google Home e Siri, consentendo un controllo facile e intuitivo. Con funzioni intelligenti come la rilevazione automatica delle zone vietate e una mappatura più rapida, il Roborock Q5 Pro offre una pulizia efficiente e precisa, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per mantenere la tua casa pulita e ordinata. Non perdere l’opportunità di acquistare questo avanzato robot aspirapolvere a un prezzo scontato su Amazon!

