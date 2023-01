Roaming Like at Home: nel 2023 si cambia, NUOVI VANTAGGI per gli utenti

Buone notizie per gli utenti italiani che, a partire dal 1° gennaio 2023, potranno sfruttare nuovi vantaggi per il Roming Like at Home, la normativa che consente di utilizzare la tariffa mobile attivata con un operatore italiano anche all’estero e, in particolare, nei territori dell’UE.

Con l’inizio del nuovo anno, infatti, cambia la formula per il calcolo dei Giga utilizzabili all’estero senza costi aggiuntivi. A cambiare, in particolare, è il costo dei Giga all’ingrosso che passa da 2 euro a 1,8 euro. Per effetto di questo cambio, quindi, per gli utenti crescerà il bundle dati disponibile ogni mese, senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile.

La formula è la seguente: GB mensili= [(canone mensile senza IVA dell’offerta / costo all’ingrosso di un GB) x 2]. La riduzione del costo all’ingrosso di un GB si traduce, quindi, in un aumento dei GB mensili disponibili. Da notare, inoltre, che cala anche il costo extra soglia ovvero la tariffa a consumo che viene addebitata all’utente in caso di esaurimento dei GB mensili in roaming in UE.

Fino allo scorso mese di dicembre, infatti, la tariffazione applicata era di 0,00244 euro per ogni MB di traffico dati. Dal 1° gennaio 2023, invece, il costo extra soglia del traffico dati è di 0,00218 euro per ogni MB. Per effetto di questa riduzione, quindi, 1 GB extra soglia comporta un costo di circa 2,2 euro in più, con addebito su credito residuo. Il prossimo aggiornamento delle tariffe del Roaming Like at Home è previsto per il 1° gennaio 2024.

Per sfruttare al massimo le novità del Roaming Like at Home è possibile attivare Fastweb Mobile. L’offerta, in promozione fino al 31 gennaio, include minuti illimitati e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese. Con quest’offerta, in Roaming in UE, Svizzera e Regno Unito, inoltre, è possibile utilizzare 8 GB al mese senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile è l’offerta giusta per viaggiare: costo ridotto e bonus al top

Per chi deve viaggiare in Europa, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da Fastweb Mobile. L’offerta in questione mette a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G. Per quanto riguarda l’uso in roaming, invece, si avranno a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e 8 GB. Da notare, però, che con Fastweb la normativa Roaming Like at Home comprende UE, Svizzera e Regno Unito.

L’offerta di Fastweb, attivabile direttamente online, presenta un costo di 7,95 euro al mese. Da notare, inoltre, che l’offerta è attivabile con o senza portabilità del numero da un altro operatore oltre che richiedendo un nuovo numero di cellulare. È previsto un contributo di attivazione di 10 euro. Per maggiori dettagli sull’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.