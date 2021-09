Google Nest Mini viene spedito gratuitamente a casa per chi decide di attivare un nuovo contratto con la Super Fibra di TIM.

Google Nest Mini: ecco come averlo gratis con TIM

Per alcuni giorni, dunque, l’operatore TIM regala a tutti i nuovi clienti che attivano la sua Super Fibra sia in FTTH che in FTTC.

L’offerta per avere internet a casa è disponibile online a soli 29,90 euro al mese con Modem TIM HUB+, chiamate senza limiti verso tutti da telefono fisso e la Fibra fino a 1 Gigabit di velocità.

Inoltre, è possibile aggiungere il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport che offre DAZN con la Serie A, Serie B, UEFA Europa League ed altri sport, Infinity+ con le migliori partite della UEFA Champions League e tutto l’intrattenimento di Discovery+. Con quest’opzione facoltativa è compreso anche il Decoder TIM Vision Box per poter fruire dei contenuti in streaming.

Grazie a TIM Unica, c’è la possibilità di aggiungere Giga Illimitati sulle SIM TIM.

Costi ed altro

Il costo di attivazione dell’offerta è pari a 240 euro che sono già inclusi per 24 mesi. Nel canone mensile è compreso anche il corrispettivo rateale del modem che corrisponde a 5 euro per 48 mesi. È possibile usufruire della promozione che regala il Nest Mini fino al 30 Settembre 2021.