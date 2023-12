Rispondi alle chiamate dal polso con questo smartwatch tuo a 25€

Quello che hai sempre desiderato oggi ti costa niente. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello lo smartwatch Blackview R30 Pro a soli 25,49 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Avvaliti del ribasso del 40% più un ulteriore sconto del 15% per un risparmio totale di circa 25 euro. Con questo fantastico wearable potrai avere tutto sotto controllo, dai dati del tuo corpo alle notifiche sul tuo smartphone. E puoi rispondere alle chiamate direttamente senza usare altro.

Smartwatch che costa poco e fa di tutto

Blackview R30 Pro nasce con l’idea di dare all’utente finale un prodotto di qualità a basso costo e oggi lo puoi avere a un prezzo ancora più basso. Il suo design è leggero e comodo, perfetto anche per averlo al polso mentre dormi. Potrai modificare come preferisci i quadranti, scegliendo 1 degli oltre 100 disponibili.

È dotato di più di 100 modalità sportive e del GPS integrato per un tracciamento dei percorsi più affidabile e preciso. È in grado di monitorare le calorie bruciate e i km percorsi. E poi la cosa probabilmente più interessante per una cifra così bassa è l’altoparlante e il microfono che ti permettono di effettuare chiamate e rispondere a quell in arrivo direttamente dal polso.

Assolutamente un’occasione unica. Quindi non perderla, vai subito su Amazon e acquista il tuo smartwatch Blackview R30 Pro a soli 25,49 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.