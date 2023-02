Risparmia sull'Amazon Kindle con questa offerta imperdibile

L’era digitale ha rivoluzionato il modo di leggere dei lettori di tutto il mondo, offrendo la possibilità di accedere a migliaia di libri in un solo dispositivo: l’ereader. Tra tutti i modelli presenti sul mercato, il Kindle di Amazon è sicuramente uno dei più amati, apprezzati per la sua facilità d’uso, la qualità dello schermo e la compattezza del dispositivo. Oggi, grazie all’offerta di Amazon, il nuovo Kindle è disponibile a un prezzo eccezionale di 89,99€, con uno sconto del 10% sul prezzo consigliato di 99,99€.

Il nuovo Kindle è il modello più compatto e leggero mai creato da Amazon, dotato di uno schermo ad alta risoluzione da 300 ppi che assicura immagini e testi nitidi. Grazie allo schermo antiriflesso, è possibile leggere comodamente come su carta stampata, mentre la luce frontale regolabile e la modalità scura permettono di leggere senza affaticare gli occhi, sia di giorno che di notte. Il dispositivo è stato progettato appositamente per la lettura, offrendo un momento di pausa senza distrazioni da messaggi, e-mail e social network. La durata della batteria è stata migliorata rispetto al modello precedente, con una sola ricarica che dura fino a 6 settimane grazie al caricabatterie USB-C.

Inoltre, la capacità di archiviazione è stata raddoppiata, con 16 GB di spazio a disposizione per archiviare migliaia di libri. Per chi ama scoprire nuove storie, con Kindle Unlimited è possibile accedere a milioni di libri e altri contenuti in modo illimitato. Inoltre, il nuovo Kindle è stato realizzato con un design sostenibile, utilizzando il 30-75% di plastica riciclata e il 90% di magnesio riciclato.

Il nuovo Kindle di Amazon offre la migliore esperienza di lettura possibile con uno schermo ad alta risoluzione, una durata della batteria eccezionale e un design sostenibile. Grazie all’offerta di Amazon, oggi è possibile acquistare questo dispositivo ad un prezzo eccezionale di 89,99€, con uno sconto del 10% sul prezzo consigliato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.