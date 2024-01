Risparmia sulla Centrifuga Moulinex in SCONTO su Amazon

Quando si ha poco tempo per cucinare, una centrifuga può essere un’ottima soluzione per preparare un pasto veloce e sano. Moulinex Frutelia+ è in sconto proprio in questo momento, arrivando a costare solo 49,99€. Scopriamo tutte le caratteristiche di questo elettrodomestico spesso trascurato!

Moulinex Frutelia+: la centrifuga perfetta

La centrifuga Moulinex Frutelia+ si presenta come l’elettrodomestico ideale per chi cerca praticità e versatilità nella preparazione di succhi, frullati e dessert a base di frutta e verdura. Con un design intuitivo, questo apparecchio si distingue per la sua facilità d’uso e prestazioni ottimali.

Questa centrifuga in particolare si contraddistingue per un’ampia apertura che consente l’inserimento di pezzi interi o di grandi dimensioni di frutta e verdura, eliminando la necessità di tagliarli in anticipo. Questa caratteristica, oltre a rendere il processo più veloce, contribuisce alla comodità dell’utilizzo.

Con un potente motore da 350 W, la Frutelia+ garantisce prestazioni affidabili e risultati ottimali. Le due diverse velocità di rotazione, adattabili al tipo di ingrediente da centrifugare, e la funzione a impulsi per ottenere consistenze cremose e omogenee, aggiungono un tocco in più al dispositivo. Il raccoglitore di polpa, con una capienza di 950 ml, si rivela sufficientemente ampio per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia o per accogliere ospiti durante le occasioni speciali.

La stabilità dell’elettrodomestico è garantita da un design solido, accompagnato da piedini antiscivolo che assicurano un’ottima aderenza al piano di lavoro. Le due maniglie ergonomiche facilitano il trasporto, aggiungendo praticità. La facilità di manutenzione è, poi, un altro punto forte di questo elettrodomestico, con tutte le parti rimovibili lavabili in lavastoviglie. Questa caratteristica semplifica la pulizia, rendendola rapida e senza complicazioni.

Insomma, questa di Moulinex è un’ottima centrifuga. E al prezzo di 49,99€ siamo sicuri che non potrai ottenere di meglio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.