RISPARMIA il 60% sul Compressore Portatile col DOPPIO COUPON esclusivo!

Il compressore ICARMAINT si presenta come un compagno di viaggio perfetto, grazie alla sua compattezza e leggerezza che lo rendono facilmente trasportabile in auto, durante il campeggio o in qualsiasi altra situazione. La sua versatilità è evidente dalla compatibilità con prese di corrente AC e DC, offrendo la flessibilità di utilizzo ovunque. Inoltre, si adatta alle diverse necessità supportando 4 unità di pressione: PSI, BAR, KPA, KG/CM.

Dotato di una potente batteria ricaricabile da 3000mAh, il compressore portatile si distingue per la sua capacità di gonfiare fino a 3 pneumatici auto, 16 pneumatici da bici o 40 palloni da basket con una singola carica. Con una pressione massima di 140 psi e un flusso d’aria di 20 l/min, è in grado di gonfiare rapidamente qualsiasi cosa.

Il display LCD digitale del compressore offre chiarezza ed è incredibilmente intuitivo, facilitando il monitoraggio della pressione. La luce LED luminosa da 100 lumen, con 3 modalità di illuminazione (continua, flash, SOS), consente di gonfiare gli oggetti anche in condizioni di scarsa luminosità.

L’utilizzo di questo compressore è estremamente semplice: basta impostare la pressione desiderata e il compressore si fermerà automaticamente al raggiungimento dell’obiettivo. Funge anche da preciso manometro, con un margine di errore inferiore a ±1.5% PSI, garantendo precisione e affidabilità durante ogni utilizzo.