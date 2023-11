Risparmia il 48% e acquista l'ottimo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti per una pulizia automatica della tua casa!

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1 è la soluzione completa per chi desidera un’efficace pulizia domestica senza lo sforzo di farlo manualmente. Al prezzo scontato di 209,99€ anziché 399,99€ su Amazon, questa offerta è un’occasione imperdibile per chi cerca un alleato nelle faccende domestiche.

Un pulizia accurata ovunque!

Una delle caratteristiche distintive di questo robot è la mappatura multi piano. Questo significa che può navigare e mappare efficacemente più piani della tua casa, garantendo una pulizia completa ed efficiente su ogni livello.

Il robot offre una potenza di aspirazione straordinaria di 4000 Pa, che consente di eliminare lo sporco più ostinato e i peli degli animali domestici. Questa potenza garantisce una pulizia profonda e completa su pavimenti e tappeti.

Con una batteria potente da 4000mAh, il robot può lavorare fino a 150 minuti senza interruzioni. Ciò significa che può coprire ampie superfici senza dover essere ricaricato frequentemente, garantendo una pulizia continua.

Dotato di un sistema di navigazione LDS, il robot si muove in modo intelligente attraverso la tua casa. Questo sistema permette al robot di evitare ostacoli, assicurando una pulizia efficiente e senza intoppi.

Il robot può essere facilmente controllato tramite APP, Alexa o Google Assistant, offrendo opzioni di gestione flessibili. Puoi avviare o programmare la pulizia con un tocco sul tuo smartphone o un comando vocale.

Il LEFANT M1 è dotato di avanzate funzionalità come la tecnologia FreeMove 3.0, che include sensori anticollisione a infrarossi per evitare ostacoli in modo intelligente e ridurre i rischi di danni.

Questo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è la risposta alle esigenze di chi cerca un compagno affidabile per mantenere la casa pulita senza fatica. Approfitta dell’offerta attuale su Amazon e lascia che questo robot si prenda cura della tua pulizia domestica a un prezzo scontato di 209,99€ anziché 399,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.