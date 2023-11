Risparmia il 44% su questa Stampante Laser HP grazie allo SCONTO Amazon!

Se sei alla ricerca di una stampante laser monocromatica affidabile e conveniente, non perdere l’occasione di acquistare la HP LaserJet M209dwe 6GW62E. Attualmente in offerta su Amazon a soli 107,99€ anziché 179,90€, questa stampante a singola funzione offre caratteristiche avanzate a un prezzo conveniente.

Tutte le caratteristiche della stampante laser HP LaserJet

Stampa Monocromatica Veloce e di Qualità: La HP LaserJet M209dwe è progettata per offrire prestazioni eccellenti. Con una velocità di stampa fino a 29 pagine al minuto (ppm), questa stampante laser garantisce risultati rapidi e di alta qualità. La risoluzione massima di 600 x 600 dpi assicura testi nitidi e dettagli precisi.

Connettività Avanzata: Stampa facilmente da pc, smartphone e tablet grazie all’app HP Smart. La connettività è garantita attraverso Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. La stampante è progettata per la massima flessibilità, permettendoti di stampare da qualsiasi dispositivo con facilità.

Fronte/Retro Automatico e Supporto a Diversi Formati: La funzione di fronte/retro automatico rende la stampa più efficiente e risparmiosa. La stampante è in grado di gestire vari formati, tra cui carta comune A4, A5, A6, buste, cartoline, etichette e formati personalizzati, con grammatura da 65 a 105 g/m².

HP+: Vantaggi Esclusivi e Risparmi Continui: Questa stampante è parte del programma HP+, che offre vantaggi esclusivi. Richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’utilizzo di cartucce originali HP. Con HP+, ottieni 1 anno di garanzia supplementare e 6 mesi di piano toner Instant Ink incluso, che ti consente di ricevere a domicilio le cartucce toner prima che tu ne abbia bisogno, con un costo a partire da 1,99€ al mese.

Sicurezza e Affidabilità HP: La LaserJet M209dwe include un firmware con misure di sicurezza dinamica per proteggere da utilizzi non autorizzati di cartucce non originali HP. Garantisci la lunga durata e l’efficienza della tua stampante utilizzando solo cartucce originali.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di risparmiare e stampare con efficienza. Acquista la HP LaserJet M209dwe a soli 107,99€ e goditi una stampante laser affidabile e performante!