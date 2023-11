Risparmia il -24% sul Trapano Avvitatore di Bosch compreso di set di Punte!

Il trapano-avvitatore Easydrill 1200 di Bosch emerge come la scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di uno strumento versatile e potente per i progetti fai-da-te. Questo strumento si distingue per la sua straordinaria flessibilità, grazie al selettore di potenza che va da 0 a 20, consentendo di affrontare con successo la perforazione di materiali impegnativi e l’avvitatura di viti in condizioni varie.

La batteria potente da 2,0 Ah assicura un’autonomia eccezionale, adatta a qualsiasi tipo di lavoro, mentre il LED integrato garantisce una visibilità ottimale anche in ambienti poco illuminati.

Grazie al sistema Power for ALL, il trapano-avvitatore Easydrill 1200 è compatibile con tutti i prodotti della linea Home & Garden Bosch da 12 Volt, conferendo una versatilità ulteriore alla sua utilità.

L’Edizione Amazon non solo include il trapano-avvitatore Easydrill 1200, ma offre anche una serie di accessori fondamentali per facilitare il lavoro fai-da-te: una batteria da 2,0 Ah, un caricabatteria, un set di 32 bit, un set di 6 punte per metalli, un set di 5 punte per legno e una pratica borsa morbida per il trasporto. Con questa completa dotazione, il trapano-avvitatore si presenta come uno strumento completo, garantendo efficienza e praticità in ogni aspetto dei vostri lavoretti.

Non perdere l’opportunità di fare tuo il Trapano-Avvitatore Easydrill 1200 di Bosch a soli 75,99€ invece di 99,99€.