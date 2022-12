Risparmia gas/metano con la valvola termostatica smart TP-Link (-52%)

Ormai che sia gas, metano o pellet i prezzi sono arrivati alle stelle. Tutto ciò ci serve per riscaldarci costa un esagerazione. Ora però, con una piccola spesa, puoi tenere a bada i consumi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la valvola termostatica smart TP-Link a soli 42,99 euro, invece che 89,99 euro.

Incluso in questo kit troverai l’hub Kasa KH100 che ti permetterà di controllare i radiatori di casa tua direttamente con il tuo smartphone. A questo prezzo, con il 52% di sconto, è assolutamente un affare da prendere al volo. Avrai la possibilità di risparmiare notevolmente e anche di semplificarti la vita. Gestisci tutto in modo semplice mentre se fuori casa.

Valvola termostatica smart TP-Link: addio al caro bolletta

Grazie a questa valvola termostatica smart avrai la possibilità di controllare la temperatura dei tuoi radiatori in modo semplice e praticamente da ovunque. Ad esempio, se stai rientrando a casa, poco prima con un semplice tap sul tuo smartphone, accendi i termosifoni e quando arrivi trovi la casa bella calda. Oppure imposta un programma o un timer in modo che si attivino o si disattivino quando lo desideri. Potrai anche controllarli con i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri.

L’installazione è molto semplice e la valvola è compatibile con la maggior parte dei radiatori. Basterà togliere la vecchia valvola e quindi avvitare quella nuova. In confezione troverai tre adattatori per una maggiore compatibilità. Inoltre è dotato di una tecnologia di protezione antigelo che mantiene i tuoi tubi sicuri anche quando le temperature si abbassano drasticamente.Ogni Hub (uno lo troverai già in confezione) può essere collegato fino a 32 radiatori.

Al momento questa è una delle migliori offerte che potrai trovare per avere una casa calda e allo stesso tempo un notevole risparmio. Le richieste sono già molto alte per cui dovrai sbrigarti. Vai adesso su Amazon e acquista la tua valvola termostatica smart TP-Link a soli 42,99 euro, invece che 89,99 euro.

