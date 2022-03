Risparmia elettricità con questa presa UTILISSIMA: 12€ su Amazon

Una presa con temporizzatore, super semplice ed efficace, per risparmiare da subito energia elettrica. Eviti gli sprechi, programmi le accensioni in modo facilissimo e sei pronto.

Un dispositivo semplicissimo da usare, che da Amazon porti a casa a 12€ circa appena. Per approfittarne, basta completare subito l'ordine. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Risparmia elettricità: basta un gesto con questa presa

Decisamente, non è più il momento in cui possiamo dimenticare accesso la piantana, il deumidificatore, il termoarredo, il condizionatore, la stufetta e non solo. Risparmiare elettricità è fondamentale per evitare sprechi e ridurre il rischio di sorprese in bolletta.

Per fortuna, esistono prodotti come questo che ti permettono di regolare l'accensione e lo spegnimento, sfruttando la tecnologia “zero watt”. Che significa? Beh, nel momento in cui occorre, in automatico viene tolta completamente l'energia dal prodotto collegato, che quindi si spegne. Zero sprechi energetici.

L'utilizzo è elementare. Basta collegare lo speciale dispositivo fra l'elettrodomestico e la presa a muro. Lo imposti in base al tempo in cui vuoi che rimanga acceso e poi hai finito. Da quel momento in poi, anche se dimenticassi il termoarredo del bagno acceso, ci penserebbe lui a spegnerlo dopo un po' di tempo. Non serve connessione a Internet o configurazione con lo smartphone: è super semplice.

Un modo semplicissimo per evitare da subito gli sprechi di elettricità. Fra l'altro, non serve una fortuna per portarlo a casa: su Amazon costa 12€ circa appena, che ammortizzerai alla prima bolletta. Per approfittarne, basta completare subito l'ordine. Godi anche di spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.