Risparmia 20€ su questo Proiettore Portatile grazie al COUPON esclusivo!

Questo proiettore è stato progettato per offrire un’esperienza di visione straordinaria, con una risoluzione nativa di 720P che supporta anche il 1080P. Questo significa immagini più nitide e dettagliate rispetto ai proiettori tradizionali a 480P. Con una luminosità di 5500 lumen e un rapporto di contrasto di 5000:1, potrete godere di immagini luminose e colori vibranti.

Una delle caratteristiche eccezionali di questo proiettore è la sua connettività avanzata. Dispone di connessione Wi-Fi 2.4G e Bluetooth 5.1, consentendovi di collegare facilmente i vostri dispositivi iOS/Android senza l’ingombro di fastidiosi cavi. Inoltre, la funzione Bluetooth vi permette di godere di un’esperienza audio di alta qualità.

La facilità d’uso è un’altra priorità. Il proiettore è dotato di un telecomando, correzione trapezoidale verticale di ±15° e funzioni di zoom del 25%, rendendo l’utilizzo estremamente semplice. La gamma di dimensioni di proiezione va da 30″ a 120″, adattandosi alle diverse esigenze di proiezione.

È anche altamente compatibile con una varietà di dispositivi. Dispone di porte HDMI, USB, AV e 3,5 mm, consentendo di collegare PC, laptop, smartphone, TV Box, Fire Stick, PS5, XBOX e chiavette USB. Inoltre, grazie alla funzione Wi-Fi, potrete facilmente collegare il vostro smartphone per una condivisione senza sforzo dei contenuti.

Il Proiettore Portatile YOTON è l’opzione ideale per trasformare il vostro spazio in un cinema personale. Approfittate dell’offerta su Amazon e portate a casa questo proiettore di alta qualità a pochi spicci. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!