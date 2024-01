Risolvi i tuoi problemi di Wi-Fi con soli 17€!

Molte volte sottovalutati, i Wi-Fi Extender sono una manna dal cielo per chiunque abbia problemi di rete perché estendono e potenziano il segnale del router. Oggi, grazie al ribasso del 10%, potrai far tuo il ripetitore D-Link DAP-1325 a soli 17,99€. SI tratta di un prezzo davvero basso per un dispositivo così utile. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo prodotto.

Tutte le caratteristiche del ripetitore Wi-Fi

Una delle caratteristiche distintive del ripetitore D-Link DAP-1325 è la sua connessione Wi-Fi dual band. Grazie a questa opzione, è possibile collegare dispositivi sia alla frequenza di 2,4 GHz che a quella di 5 GHz. Questo si traduce in prestazioni ottimizzate, particolarmente apprezzate da dispositivi di ultima generazione come laptop e dispositivi mobili.

La potenza del segnale è ulteriormente potenziata grazie alle antenne esterne, garantendo un’estensione efficace della rete Wi-Fi anche nelle aree precedentemente caratterizzate da una copertura limitata. Questo ripetitore offre due modalità di funzionamento per adattarsi alle tue esigenze: la Modalità Ripetitore, che estende la portata della rete Wi-Fi del tuo router wireless, e la Modalità Access Point, che crea una nuova rete Wi-Fi per ampliare ulteriormente le opzioni di connettività.

Il DAP-1325 si distingue anche per alcune funzioni aggiuntive che migliorano l’esperienza utente. La funzione WPS consente una configurazione semplificata e sicura della connessione Wi-Fi, mentre la funzione QoS offre la possibilità di dare priorità al traffico di specifici dispositivi, ottimizzando l’esperienza di giochi online o streaming video. Inoltre, la funzione Filtro MAC permette di bloccare l’accesso alla rete Wi-Fi per dispositivi specifici.

Scopri quanto è facile ed economico migliorare la tua copertura Wi-Fi con questo ripetitore. Pagalo solo 17,99€ grazie a questo sconto!

