Risiko: il gioco da tavolo più amato è finalmente in sconto

Risiko è il gioco da tavolo di strategia per eccellenza, il classico tra i giochi che appassiona grandi e piccini e sfide senza fine. Oggi, il gioco è in offerta su Amazon ad un prezzo scontato del 19%; questo significa che lo puoi acquistare a soli 29,99 euro.

Risiko: preparatevi a notti in bianco per battere i vostri amici

Adatto dai 10 anni in su, Risiko è uno dei classici giochi da tavolo per bambini per sfidare i genitori, divertendosi a conquistare territori lontani e imparando la geografia, ma è ideale anche per sfide tra adulti. Con un minimo di 3 e un massimo di 6 giocatori, Risiko è perfetto per le serate in compagnia oppure nei weekend.

Risiko si svolge in una plancia che raffigura il mondo e prevede la conquista di territori con l’ausilio di carrarmatini e bandierine, che rappresentano le armate dei diversi giocatori. All’inizio del gioco, ogni giocatore pesca un obiettivo segreto dalle carte, che dovrà conquistare per vincere. Ma attenzione, perché gli avversari faranno di tutto per impedirti di raggiungere il tuo obiettivo.

Risiko stimola il pensiero logico e la concentrazione, aiutando i bambini ma anche gli adulti ad applicarsi con impegno per risolvere una situazione e raggiungere l’obiettivo. Grazie alla pazienza e alla strategia, Risiko permette di riflettere e di pianificare le mosse da compiere per conquistare i propri obiettivi.

Inoltre, Risiko offre una nuova sfida Time Attack, che permette di impostare la durata delle partite, riducendo il tempo di gioco per raggiungere il proprio obiettivo segreto. Se nessuno dei giocatori riuscirà a raggiungere il proprio obiettivo segreto, la vittoria andrà al giocatore con più territori controllati. Il contenuto del gioco in scatola include 42 carte territorio, 14 carte Obiettivo segreto, 16 carte Obiettivi da Torneo, 2 carte Jolly, 1 plancia che raffigura il mondo, 6 armate di diversi colori con carri armati e bandierine, 3 dadi blu, 3 dadi rossi e un set di carte, oltre al regolamento.

In conclusione, Risiko è un gioco da tavolo di strategia appassionante e coinvolgente, adatto a tutte le età, che permette di divertirsi in famiglia o con gli amici e di mettere alla prova le proprie abilità logiche e di pensiero. Grazie all’offerta su Amazon, ora è possibile acquistare il gioco a un prezzo scontato di soli 29,99 euro. Non perdere questa occasione, sbrigati ad acquistarlo prima che il gioco vada sold-out.

