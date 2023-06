Risiko! Batman DC: conquistate Gotham City col 50% di sconto

Il Risiko è uno dei giochi da tavolo più amati di sempre. Un grande classico della strategia che ha divertito intere generazioni e continua a farlo con l’inimitabile stile. In questi anni sono molte le versioni che sono uscite sul mercato e una delle più apprezzate è senz’altro il Risiko! Batman DC che oggi riceve un importante calo di prezzo su Amazon. Da 53,99 euro scende fino a 26,89 euro grazie allo sconto del 50% tondo tondo.

Risiko! Batman DC: pronti a conquistare Gotham City?

I criminali più pericolosi di Gotham City hanno invaso le strade della città per impossessarsene una volta per tutte. Ogni giocatore nei panni di uno dei famosi supercriminali proverà a conquistare la città attaccando e conquistando i vari distretti di Gotham City. C’è solo un imprevisto: BATMAN! Quando meno ce lo si aspetta, all’uscita dell’icona di Batman al lancio dei dadi, il supereroe scenderà in campo sconvolgendo il gioco. Al suo arrivo le truppe del supercriminale di turno saranno sconfitte, liberando il distretto dai cattivi e sconvolgendo le sorti della partita.

In questa versione del gioco di strategia RisiKo! ogni giocatore interpreta uno dei supercriminali nemici di Batman: E.NIGMA, Mr Freeze, Catwoman, Bane, Joker e Harley Queen. Ogni supercriminale ha in dotazione un’armata composta da SCAGNOZZI, MOTO e BLINDATI. Batman arriverà a sorpresa durante la partita a ostacolare i supercriminali e sconvolgerà il loro piano. Chi vincerà? Il gioco è adatto dai 2 ai 4 giocatori di età superiore agli 8 anni.

Cosa state aspettando? Allietate le vostre serate con amici e parenti con Risiko! Batman DC. Oggi il prezzo è davvero incredibile grazie allo sconto del 50%: da 53,99 euro passa infatti a 26,89 euro. Grazie, poi, ad Amazon Prime sarà vostro in pochi giorni con consegne gratuite.

