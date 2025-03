Pronto a giocare a Risiko! a Gotham City?

Se vuoi gicoare a Risiko! ti diamo un consiglio: fallo a Gotham City. Su Amazon, infatti, puoi trovare il famoso gioco di strategia da tavolo che trasporta i giocatori nell’oscuracittà di Batman, dove si assumono i ruoli dei più temuti supercriminali dell’universo DC. Come giocatore, potrai scegliere tra sei iconici personaggi come Il Joker, Harley Quinn, L’Enigmista, Catwoman, Mr. Freeze e Bane, ognuno con un Piano Criminale unico suddiviso in tre fasi (iniziale, intermedia e finale) che, una volta completate, sbloccano poteri speciali utilizzabili in ogni turno successivo.

Trovi questo gioco in offerta a 17,50 euro invece di 54 euro. Una riduzione del -68%. Un’occasione unica per acquistarlo risparmiando parecchio.

Risiko! versione Batman DC in super sconto

Il gioco include una mappa dettagliata di Gotham City, invece della classica inclusa nel tradizionale Risiko!. La città è suddivisa in distretti da conquistare. Il cofanetto contiene 36 carte distretto, 3 carte condizioni per la vittoria e 60 carte Piano Criminale. Le armate sono rappresentate da miniature ben realizzate in quattro colori, composte da 25 scagnozzi, 10 moto e 5 blindati per ogni supercriminale. La vittoria può essere ottenuta conquistando tutti i territori o completando uno degli obiettivi comuni.

Una meccanica unica è l’intervento di Batman, che scende in campo quando durante un turno escono cinque volte i dadi con il simbolo del pipistrello, sconvolgendo le sorti della partita. Il gioco è adatto a 2-4 giocatori dai 10 anni in su e combina strategia, fortuna e atmosfera tematica, rendendolo un’esperienza coinvolgente per i fan di Batman e dei giochi da tavolo.

