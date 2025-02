Riserva di caffè con il megapack 150 cialde Caffè Borbone: 0,18€ l'una

Non correre al supermercato ogni due per tre per acquistare il caffè: che noia! Ottimizza gli acquisti e crea la tua riserva di caffè con questo megapack di Caffè Borbone da 150 cialde ESE in miscela rossa. Qualità più che ottima e prezzo invidiabile. Acquistane quanti ne vuoi, più compri e più risparmi. Lo acquisti direttamente su eBay a soli 26,25€ beneficiando di uno sconto del 25%. Praticamente è come se pagassi la singola cialda appena 0,18 centesimi.

Megapack Caffè Borbone miscela rossa: le tue cialde ESE preferite

Se ami che il tuo espresso abbia un gusto deciso e una cremosità da leccarsi i baffi, non ci sono dubbi: Caffè Borbone Miscela rosso è quello che più ti si addice. C’è un motivo se è uno dei più venduti in tutto il mercato italiano ed ha a che fare con la sua qualità. Puoi goderti una tazzina ottima sia al mattino che in pausa pranzo replicando l’esperienza del bar direttamente a casa… O in ufficio se hai una macchinetta che sfrutta questo sistema.

Le cialde ESE sono da 44mm (quelle standard) e sono 150 in totale. Sono realizzate con involucro riciclabile sia nel loro pack primario che secondario. Infatti sono imbustate singolarmente non solo per preservare l’aroma ma anche per un igiene totale nel caso tu le voglia utilizzare in un luogo pubblico.

Caffè robusto e denso, dal sapore deciso e con un concentrato di energia utile per ogni evenienza.

Non c’è altro da dire, se sei interessato è la tua occasione. Collegati al volo su eBay dove acquisti il tuo megapack convenienza Caffè Borbone miscela rossa, ben 150 cialde ESE da 44mm a soli 26,25€ con sconto del 25%.

Le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.