Ripetitore WiFi 6E Mesh della TP-Link in offerta: ottimo prezzo, ottime prestazioni

Il TP-Link RE815XE è un potente ripetitore WiFi 6E che offre prestazioni eccezionali per migliorare la copertura e la velocità della tua rete domestica. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 6%, al prezzo di 149,99€, questo dispositivo è progettato per ottimizzare la tua esperienza di connettività wireless.

Dotato della tecnologia AXE5400 Tri-Band Wi-Fi, questo ripetitore può aumentare la velocità complessiva fino a incredibili 5400 Mbps. La banda dedicata a 6 GHz offre una connessione più chiara, riducendo interferenze e congestioni nella rete. La larghezza di banda del canale a 160 MHz espande la capacità della rete, raddoppiando la velocità rispetto ai tradizionali 80 MHz.

La funzione Smart Roaming assicura che tu rimanga connesso con la massima velocità possibile mentre ti sposti da una stanza all’altra. Inoltre, il ripetitore è compatibile con EasyMesh, consentendoti di creare una rete Mesh collegandoti a un router compatibile, garantendo una copertura uniforme in tutta la casa.

La capacità migliorata e il minor ritardo offrono un’esperienza senza interruzioni, consentendoti di goderti flussi impeccabili su più schermi in ogni angolo della casa.

La configurazione è semplice e veloce, puoi collegare e configurare il ripetitore premendo il pulsante WPS o utilizzando l’app Tether. Con il TP-Link RE815XE, potrai estendere la tua rete WiFi in modo efficace, garantendo una connessione affidabile e veloce in ogni area della tua abitazione. Approfitta di questa offerta per ottimizzare la tua rete wireless ad un prezzo davvero conveniente!

