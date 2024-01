Ripetitore Wi-Fi in offerta su Amazon: internet veloce in tute le stanze ad un PREZZO TOP

Il Ripetitore WiFi 6 AX1500 Tenda A23 è attualmente in offerta su Amazon a 33,99€, con uno sconto del 15%. Un’ottima offerta che ti permetterà di migliorare le prestazioni della tua rete domestica, portando il segnale – stabile e con connessione veloce – anche nelle stanze più distanti dal router.

Questo potente extender WiFi offre una velocità WiFi 6 ultra-veloce, con una velocità concorrente dual-band fino a 1501 Mbps (5GHz: 1201 Mbps, 2,4 GHz: 300 Mbps). La sua presenza in casa migliora la trasmissione del segnale e la sensibilità di ricezione grazie alle 2 antenne da 5dBi, consentendo una copertura più ampia e una connessione più robusta in ogni angolo della casa.

La configurazione del Ripetitore WiFi è facile e veloce grazie alle impostazioni pop-up automatiche, consentendo agli utenti di godere immediatamente di una connessione WiFi ad alta velocità. Inoltre, dispone di una modalità punto di accesso integrato: collegando un cavo Ethernet alla porta, è possibile trasformare facilmente la connessione internet cablata in un segnale wireless veloce.

La presenza di una porta Gigabit esterna offre una connessione via cavo più veloce per dispositivi come set-top box, smart TV, PC, PS5 e via dicendo. Ottima anche la presenza degli indicatori LED intelligenti, che ti aiuteranno a individuare il miglior punto della casa dove collocare il ripetitore.

È importante notare che la copertura del segnale WiFi può essere influenzata dall’ambiente circostante, come lo spessore dei muri. Tuttavia, il Tenda A23 è progettato per affrontare queste sfide e migliorare la tua esperienza di connessione WiFi. Approfitta di questa offerta per ottenere un segnale WiFi più forte e una migliore copertura a un prezzo scontato!

