Ripetitore Wi-Fi di Xiaomi ad un prezzo SUPER: solo 11,99€ (ma per poco tempo)

Il segnale Wi-Fi di casa non prende bene come vorresti in tutte le stanze? Non ti preoccupare, abbiamo un prodotto che fa proprio al caso tuo e ti svolterà la vita. Con questo potente ripetitore WiFi di Xiaomi, gli angoli ciechi saranno solo un brutto ricordo. Riuscirai a navigare su internet in ogni angolo della casa, senza problemi o intoppi di alcun tipo.

Se vivi in una casa particolarmente grande, ti basterà acquistarne più di uno per portare il segnale ovunque. Attualmente, il Xiaomi Mi Wi-Fi Range extender è in offerta su Amazon e viene proposto a soli 11,99€, con un interessante risparmio sul suo prezzo di listino.

Questo dispositivo può potenziare la tua rete wireless e fornire una maggiore copertura di Internet affidabile e ad alta velocità per dispositivi come notebook, tablet, smartphone, console di gioco e smart TV.

Il Xiaomi Mi Wi-Fi Range extender è un dispositivo che consente di estendere il segnale Wi-Fi del router domestico. Con le sue 2 antenne interne, è in grado di migliorare la portata del segnale e di raggiungere anche gli angoli più remoti della casa, come bagni, balconi e camere da letto. Grazie a una velocità di trasferimento fino a 300 Mbit/s, è possibile supportare fino a 64 dispositivi contemporaneamente e condividere contenuti di buona qualità con la famiglia. Il dispositivo è facile da installare e basta solo 3 passaggi per collegarlo al router. Inoltre, ha un rilevamento intelligente della rete, che non causa problemi durante l’installazione. La sua interfaccia di alimentazione è classica e comoda, e il dispositivo è piccolo e leggero, il che significa che non occuperà molto spazio.

Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di metterlo subito nel carrello. Se lo ordini subito, lo riceverai a casa entro domani.