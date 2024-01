Ripetitore Wi-Fi della TP-Link in offerta: internet veloce in tutta la casa

Il ripetitore WiFi TP-Link RE700X offre prestazioni avanzate nel migliorare la copertura e la stabilità della connessione Internet in casa o in ufficio. Dotato della tecnologia WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, questo dispositivo offre velocità più elevate, tempi di latenza inferiori e una maggiore capacità di connessione rispetto alle generazioni precedenti di WiFi. Attualmente è in offerta su Amazon a soli 64,99€.

Grazie alla tecnologia 1024-QAM, il RE700X offre un throughput dati fino al 25% più veloce rispetto al WiFi di ultima generazione, consentendo di usufruire di una connessione veloce e stabile in tutte le stanze. Con i suoi 4 amplificatori ad alte prestazioni, il RE700X garantisce segnali robusti anche nelle aree più difficili da raggiungere, permettendo di godersi lo streaming 4K e i giochi in qualsiasi parte della casa.

Questo dispositivo non è solo un ripetitore WiFi, ma può anche essere utilizzato come access point wireless 2×2 MIMO dual band, basta collegare un cavo Ethernet alla porta LAN Gigabit e trasformare la connessione Internet cablata in una rete WiFi. È possibile integrare dispositivi di rete cablati come console di gioco o smart TV nella rete WiFi.

Abbinato con i router TP-Link OneMesh, questo ripetitore può essere utilizzato per creare una potente e stabile rete mesh su tutta la casa. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta di acquistarlo oggi stesso a questo prezzo imbattibile.

