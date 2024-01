Ripetitore Wi-Fi 6 Archer Air in OFFERTA ad un prezzo IMPERDIBILE

Hai mai desiderato una connessione Wi-Fi in grado di coprire ogni angolo della tua casa? Bene, TP-Link ha la soluzione perfetta per te. Con il ripetitore Wi-Fi 6 Archer Air E5, puoi ottenere non solo una connessione più veloce, ma anche una copertura più ampia, tutto questo a un prezzo speciale di soli 98,99€ invece di 119,99€.

Immagina di poter navigare, trasmettere e scaricare file a velocità fino a 3.0 Gbps su entrambe le bande Wi-Fi AX3000 Dual-Band. Ora è possibile, grazie a questo dispositivo intelligente che sfrutta algoritmi avanzati e antenne intelligenti per garantire segnali stabili in ogni parte della casa, anche nelle abitazioni più grandi o con più piani.

Il design ultra sottile del Ripetitore Archer Air E5, con soli 8 mm di spessore e dimensioni compatte di 210 × 148 × 8 mm, si fonde perfettamente con gli interni della tua casa. Niente più ingombranti apparecchiature, solo una soluzione elegante e discreta che migliora la tua connessione.

Una delle caratteristiche chiave è la facilità di installazione e configurazione. Puoi farlo attraverso l’interfaccia web o l’app Tether, disponibile sia su dispositivi Android che iOS. L’installazione è rapida e intuitiva, mettendoti al comando della tua rete in pochi passaggi.

Se desideri una copertura uniforme senza preoccuparti dei limiti delle pareti, Archer Air E5 è progettato per lavorare in armonia con altri dispositivi compatibili con EasyMesh, come il router Archer Air R5. Questo – ci spiega il produttore – ti consente di espandere la tua rete Wi-Fi senza interruzioni, mantenendo una connessione affidabile in ogni parte della tua casa.

Inoltre, con Adaptive Path Selection e la Modalità High Speed, puoi massimizzare le prestazioni della tua rete, assicurandoti di godere sempre della massima velocità di connessione possibile.

Sfrutta questa offerta speciale oggi stesso e scopri come Archer Air E5 può portare la tua esperienza Wi-Fi a un livello superiore. Acquistalo ora a soli 98,99€ invece di 119,99€!

