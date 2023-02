Ripara l'auto con lo smartphone: 7€ per il PC che verifica e CANCELLA gli errori

Fra le tante cose che si possono fare con uno smartphone, c’è anche quella di permetterti di identificare e cancellare eventuali errori dell’auto. Quelle maledette spie che si accendono e – spesso – rimangono accese anche una volta individuato e risolto il problema. Basta un mini PC per auto come questo, attualmente in sconto su Amazon, a la giusta applicazione.

La connessione alla vettura avviene tramite porta ODB II, presente sulla stragrande maggioranza delle vetture in circolazione, mentre la connessione allo smartphone ha solo bisogno del Bluetooth, presente su tutti i device.

Oltre a individuare i problemi, questi strumenti sono assai preziosi perché ti permettono di effettuare una diagnostica completa della macchina in qualsiasi momento. L’ideale per avere sempre tutto assolutamente sotto controllo.

Scopri subito tutto quello che può fare questo accessorio, accaparratelo a 7,99€ appena con spedizioni rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime. Sii veloce però: è in promozione per un periodo limitato.

Il mini PC per auto è in promozione su Amazon

Un prodotto utilissimo, ma soprattutto super facile da usare. Basta inserirlo nell’apposita porta e poi abbinarlo in Bluetooth allo smartphone. Utilizzando una delle tante applicazioni compatibili, potrai subito scoprirne il potenziale.

Come anticipato, è un rapido aiuto per scovare, identificare ed eventualmente cancellare gli errori della tua vettura. Naturalmente, non è di certo un sostituto del tuo meccanico di fiducia, ma può sicuramente aiutarti a conoscere meglio l’auto, imparando a capire cosa non va e com’è il suo “stato di salute” generale.

Non perdere l’occasione di provare il mini PC per auto che funziona con lo smartphone, prendendolo a pochissimo da Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 7,99€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.