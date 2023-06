Rinfresca la tua estate con eBay. Quest’anno il caldo lo combatti con le fresche offerte dei migliori climatizzatori e purificatori. Grazie alla promozione edays, per te un Coupon 15% da attivare fino a 2 ordini con uno sconto massimo di 100 euro a ordine. Inserisci il codice MAGGIO23EDAYS prima del check out. Ci sono tantissimi articoli adatti per combattere il caldo torrido, ma senza consumare troppa energia e, soprattutto, risparmiando sull’acquisto.

Come questo Hisense Halo 12000 BTU tuo a soli 331 euro, invece di 389,90 euro. Un prezzo eccezionalmente basso per questo climatizzatore in classe A++. Per lui rinfrescare è una missione semplice e veloce. Installalo a casa tua e accendilo tutte le volte che hai bisogno. In pochi minuti ottieni una temperatura gradevole. Utilizzalo come climatizzatore, riscaldamento e deumidificatore. Collegalo WiFi e accedi alle sue funzioni da remoto anche tramite Alexa e Google Assistant.

eBay: scopri il coupon che rinfresca la torrida estate

Se sei alla ricerca di un climatizzatore portatile che non necessiti di installazione allora eBay ha parecchio per te. Acquista uno di questi climatizzatori e purificatori a prezzi sorprendenti. Oltre allo sconto già applicato ottieni un risparmio ulteriore del 15% inserendo il Coupon MAGGIO23EDAYS nell’apposita sezione dei codici sconto.

Come questo Electrolux 12BTU tuo a soli 314,49 euro, invece di 699,99 euro. Si tratta di un condizionatore portatile in classe A+ praticissimo che puoi spostare in qualsiasi stanza della casa o dell’ufficio grazie alla sue comode rotelle che ruotano a 360 gradi. Potente e dotato di display digitale, si regola con estrema facilità e mantiene la temperatura selezionata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.