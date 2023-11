Rimani sempre al calduccio con la stufetta De'Longhi scontata a soli 24€!

Se cerchi un termoventilatore che unisca efficienza, silenziosità e sicurezza, non lasciarti scappare l’offerta su Amazon per il De’Longhi Hva 3220, disponibile a soli 24,90€ anziché 34,98€. Scopri le caratteristiche che lo rendono una scelta ideale per i giorni freddi.

De’Longhi Hva 3220: tutte le caratteristiche della stufetta

Silenzioso ed Efficace: Grazie alla sua ventola silenziosa, il De’Longhi Hva 3220 diffonde calore rapidamente nell’ambiente senza disturbare la tranquillità. Sia che tu stia lavorando, studiando o semplicemente rilassandoti, godrai di attimi di piacevole calore senza rumori fastidiosi.

Potenza Regolabile per Ogni Esigenza: Con una potenza variabile da 1000 a 2000 watt, questo termoventilatore si adatta alle tue esigenze di riscaldamento. I due livelli regolabili consentono di scegliere la potenza desiderata senza preoccuparti dei consumi energetici.

Facile da Usare: Le due manopole del termoventilatore semplificano il suo utilizzo. Una regola il termostato, consentendoti di impostare la temperatura ideale, mentre l’altra controlla la velocità di ventilazione. Adatto per ambienti fino a 60 m³, il De’Longhi Hva 3220 offre anche la possibilità di ventilazione estiva.

Protezione Antigoccia e Sicurezza Garantita: Con la protezione IP21 contro il gocciolamento verticale dell’acqua, questo termoventilatore può essere utilizzato in modo sicuro anche in ambienti come il bagno o la lavanderia. La sicurezza è ulteriormente garantita grazie al dispositivo termico di sicurezza e alla protezione antigelo, assicurando un utilizzo senza preoccupazioni.

Maneggevole e Compatto: Con una larghezza di soli 22 cm, il termoventilatore è incredibilmente compatto e maneggevole. La pratica maniglia facilita lo spostamento da una stanza all’altra, offrendoti il massimo comfort in ogni ambiente.

Approfitta di questa offerta su Amazon e assicurati il comfort termico con il De’Longhi Hva 3220 a soli 24,90€. Combina silenziosità, potenza e sicurezza per affrontare i giorni più freddi con serenità.