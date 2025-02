Rilevatore di fughe di gas in SCONTO LAMPO su Amazon

Ottimo sconto lampo su Amazon su questo rilevatore di fughe di gas, perfetto per mantenere cucine e altri ambienti in totale sicurezza, che oggi puoi acquistare a soli 22,19 euro invece di 30,50. La spedizione Prime con consegna in un giorno ti permetteranno di riceverlo subito a casa.

Rilevatore di fughe di gas: proteggi così la tua casa

Il rilevatore di gas oggetto di questa offerta è la soluzione perfetta per dormire sonni tranquilli e proteggere la tua casa. Il dispositivo è infatti in grado di monitorare la presenza di GPL, gas naturale e gas di carbone segnalando istantaneamente eventuali perdite con un potente allarme sonoro e una luce rossa lampeggiante.

Un rilevatore di questo tipo è perfetto per cucine, ristoranti, garage e ambienti industriali, rileva concentrazioni di gas combustibili da 0 a 20% LEL, attivando l’allarme quando il livello supera il 3% LEL. Dal display digitale potrai vere una lettura chiara e immediata per controllare in tempo reale la qualità dell’aria.

Il design plug and play permette di utilizzarlo rapidamente senza il bisogno di batterie: ti basterà collegarlo alla corrente per iniziare a monitorare l’ambiente. Il rilevatore è realizzato in plastica ABS ignifuga, è resistente a muffa, parassiti e corrosione per garantire una lunga durate e un consumo energetico bassissimo.

Potrai testarne l’efficace simulando una fuga di gas rilasciandone una piccola qualità da un accendino posizionato vicino al sensore: in ogni caso, è certificato EN 50194, CE e RoHS ed offre la massima affidabilità. Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a soli 22,19 euro.