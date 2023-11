Richiedi online Carta Oro American Express: puoi ricevere 400€ di sconto

Vantaggi esclusivi e risparmi consistenti caratterizzano l’imperdibile offerta di Carta Oro American Express. Solo per un periodo limitato, avrai la possibilità di ottenere uno sconto pari a 400 euro sui tuoi acquisti, semplicemente spendendo 8.000 euro nei primi 12 mesi dall’attivazione della carta.

Carta Oro, i vantaggi sono esclusivi

Carta Oro American Express offre una quota gratuita nel primo anno e una flessibilità di pagamento che permette di scegliere tra saldo e rate. TAN/TAEG del 14%/24,19%, una linea di credito iniziale personalizzata fino a 15.000 euro e Club Membership Rewards che offre 1 punto per ogni euro speso completano il resto dell’offerta.

Questa elegante carta in metallo offre altri vantaggi esclusivi, tra cui uno sconto annuale di 50 euro su Vivaticket per partecipare ai tuoi eventi preferiti, un voucher viaggi da 50 euro e l’accesso a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo con Priority Pass.

Inoltre, World Travel Assist copre spese mediche fino a 3.000 euro quando sei all’estero, mentre The Hotel Collection offre crediti fino a 100 euro e un upgrade gratuito della camera. C’è di più: Carta Oro ti garantisce sconti sui noleggi auto con partner selezionati, come Hertz e Avis, e ti permette di ricevere offerte esclusive tutto l’anno attraverso il programma AmEx Offers.

Dal punto di vista della sicurezza, la protezione antifrode e la carta sostitutiva in caso di furto e smarrimento, insieme alla protezione d’acquisto che copre fino a 2.000 euro per furto o danneggiamento del bene acquistato, ti garantiscono la completa tranquillità. Se hai necessità, il Servizio Clienti sarà sempre a tua disposizione in qualsiasi momento.

Richiedere la Carta Oro American Express è semplice. Assicurati di avere a portata di mano le tue informazioni bancarie, un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale, e verifica di soddisfare i requisiti minimi, come il reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro. La promozione è limitata: effettua acquisti per 8.000 euro entro i primi 12 mesi di emissioni, ricevi 400 euro di sconto.

