Richiedi Carta YOU a costo zero e dimentichi canoni mensili o annuali

Scopri la carta di credito che sta rivoluzionando il modo di gestire le tue spese: con Carta YOU di Advanzia Bank, hai la possibilità di godere di numerosi vantaggi senza alcuna spesa annuale o la necessità di aprire un nuovo conto corrente. Questa carta è la scelta ideale per chi cerca la massima flessibilità e la libertà di gestire le proprie spese senza eguali.

Dimentica canoni mensili o annuali e commissioni per i prelievi di contanti, sia in Italia che all’estero, grazie alla vasta rete di oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Inoltre, Carta YOU offre una copertura assicurativa completa e gratuita per darti la massima tranquillità durante le tue vacanze.

Tutti i vantaggi di Carta YOU

I vantaggi non si limitano a quelli sopracitati. Con Carta YOU puoi infatti puoi utilizzare una linea di credito aggiuntiva per pagare le bollette dal tuo conto corrente esistente, senza dover cambiare banca. E se sei sempre alla ricerca di maggiore flessibilità, puoi scegliere l’opzione di pagamento frazionato flessibile, decidendo ogni mese quanto desideri pagare.

In più, trattandosi di una Mastercard Gold, potrai utilizzarla per acquistare nei negozi fisici o online senza preoccuparti della valuta di pagamento, prelevare contanti in tutto il mondo e utilizzarla all’estero senza commissioni. E non dimenticare la massima sicurezza offerta da Mastercard. Carta YOU è gestibile comodamente tramite l’applicazione mobile multi-funzione, dove puoi monitorare tutte le tue spese e tenere sotto controllo i tuoi movimenti.

Richiedere Carta YOU è semplice e veloce: bastano solo pochi minuti e i tuoi documenti d’identità. Advanzia Bank valuterà la tua solvibilità e in pochi giorni lavorativi riceverai la tua nuova carta direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.