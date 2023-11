Ricevi la tua lettera per Hogwarts grazie a questo set LEGO scontato per il Black Friday

Ora puoi aggiungere il set LEGO Harry Potter Edvige alla tua collezione a soli 34,21€, anziché 39,99€, grazie a uno sconto del 15% disponibile su Amazon.

Tutti i dettagli del set LEGO Harry Potter “Edvige”

Elegante Esposizione di Edvige: Questo set LEGO presenta l’imponente civetta delle nevi, Edvige, in tutta la sua maestosità, posizionata su una robusta base con una targhetta caratterizzata dallo stile di Harry Potter.

Dettagli Straordinari: Il modellino LEGO di Edvige è ricco di dettagli, tra cui gli occhi dorati e le piume. Con un’apertura alare di 34 cm, la civetta è una rappresentazione accurata e affascinante del personaggio.

Ali in Movimento Senza Pile: Grazie a un ingegnoso meccanismo alimentato manualmente, puoi far sbattere le ali di Edvige semplicemente girando una manovella posta sotto la civetta. Nessuna necessità di pile per questa affascinante animazione.

Inclusi Harry e Edvige Minifigure: Il set comprende una minifigure di Harry Potter con la sua bacchetta magica e una versione più piccola di Edvige con le ali aperte. Questi dettagli aggiuntivi rendono il set ancora più speciale.

Collezionismo e Creatività: Questo modellino da collezione di Harry Potter non solo cattura l’attenzione con la sua eleganza, ma offre anche un’opportunità per sviluppare abilità di risoluzione dei problemi e stimolare la creatività.

Scena Iconica di Harry Potter: Rivivi la magica scena della consegna della lettera con il set LEGO Edvige di Harry Potter. È un’idea regalo perfetta per bambini, ragazzi e ragazze dai 10 anni in su, appassionati della saga.

Espandi il Mondo di Harry Potter: Per ampliare ulteriormente il tuo universo magico, considera di aggiungere altri set da collezione, come La Scacchiera di Hogwarts (76392) e il modello di Fanny, la Fenice di Albus Silente (76394).

Cogli l’opportunità di portare a casa questo fantastico set LEGO Edvige a soli 34,21€ su Amazon e immergiti ancora una volta nel magico mondo di Harry Potter!