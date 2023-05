Ricevi 5 euro gratis: ecco il codice promo Hype

Sei pronto ad avere un conto che ti semplifica la vita? Hype, la fintech 100% italiana, ha una sorpresa per te. Solo per i nuovi utenti, Hype offre un bonus di 5 euro al momento dell’ apertura di un nuovo conto gratuito, basta inserire il codice promo “HYPER” durante la registrazione. E se decidi di passare a uno dei piani a pagamento, potrai ricevere addirittura fino a 25 euro di bonus d’ingresso.

I vantaggi di Hype e come accedere alla promo

Hype è un conto senza costi e pieno di vantaggi. Avrai accesso a un IBAN italiano completo con una carta virtuale per i tuoi acquisti online, un box risparmi per raggiungere i tuoi obiettivi i investimenti a partire da solamente un euro con Gimme5.

Naturalmente non mancano le operazioni tipiche di un conto: inviare e ricevere denaro tra hypers, ricarica del conto tramite carte, contanti o bonifico (15 mila euro massimi per il piano gratuito), analisi spese, invio e ricezione bonifici e anche una sezione tutta dedicata al cashback. Non c’è da stupirsi che Hype sia la soluzione perfetta per le esigenze di tutti. L’apertura del conto è completamente gratuita e potrai anche ricevere un bonus in denaro se sei un nuovo cliente.

Fatti un regalo: apri un conto Hype gratis e ottieni 5 euro di bonus d’ingresso. È semplicissimo, ti basta inserire il codice promo “HYPER” durante la registrazione. Una volta completata, non dimenticare di effettuare una ricarica di almeno 50 euro entro trenta giorni dall’apertura del tuo conto. Hype invierà il bonus direttamente sul tuo conto in soli sette giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.