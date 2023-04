Ricarica i tuoi DualSense con facilità con questa Charging Station

Se hai una PlayStation 5 e vuoi avere sempre i tuoi controller carichi e pronti all’azione, non puoi assolutamente perdere questa nuova fantastica promozione su Amazon.

La Razer Quick Charging Stand è in offerta a soli 36,99 euro invece di 59,99. Parliamo di una base di ricarica rapida e intelligente che ti permette di caricare un controller DualSense in modo sicuro e veloce. Un accessorio indispensabile per i tuoi giochi.

Razer Quick Charging Stand per PlayStation 5 in offerta: un oggetto da non perdere

Con questo accessorio ti basta inserire il controller nell’apposito slot e iniziare la ricarica La base ha anche un indicatore LED che ti mostra lo stato della batteria del pad diviso tra verde, giallo e rosso a seconda dello stato.

La Razer Quick Charging Stand ti permette di caricare il DualSense in meno di tre ore. In questo modo, puoi avere sempre il tuo pad pronto per le tue sessioni di gioco, senza doverlo collegare alla console o a una presa di corrente.

La base ti offre una protezione da sovraccarico, sovratensione e cortocircuito. Inoltre, ha un design elegante e compatto che si integra perfettamente con la tua PlayStation 5. Incluso trovi un cavo USB-C da 1.8 metri che puoi collegare alla console o a un adattatore di rete.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista la Razer Quick Charging Stand per PlayStation 5 a soli 36,99 euro invece di 59,99. Affrettati perché potrebAbe finire presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.