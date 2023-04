Revolut ti REGALA 3 mesi PREMIUM: iscriviti GRATIS

Revolut è la carta conto essenziale per chi cerca una gestione pratica e smart dei suoi risparmi. Iscriviti gratis, oggi ricevi 3 mesi Premium in regalo. Si tratta di una fantastica promozione in grado di farti gustare tutte le funzionalità incluse nel pacchetto a pagamento di questo servizio finanziario.

I vantaggi sono davvero tanti. Partiamo da quelli base. Attraverso un’unica app puoi gestire le tue finanze e verificare in qualsiasi momento uscite ed entrate. Inoltre, la pratica carta di pagamento ti permette di acquistare qualsiasi cosa sia nei negozi fisici che online. La gestisci da app senza problemi.

Revolut: cosa include Premium

Vai a questo link e inserisci il tuo numero di telefono nel riquadro. Registrati su Revolut aprendo un conto in pochi clic. Effettua l’upgrade e ricevi una prova di Premium Gratis per 3 mesi. Vediamo ora cosa include questo pacchetto super vantaggioso:

unica app per la gestione dei tuoi viaggi con spese, tassi di cambio e soggiorno;

con spese, tassi di cambio e soggiorno; cambia valuta senza commissioni nascoste;

detieni e invia denaro in più di 30 valute;

crea un conto dedicato per la valuta che desideri in pochi secondi;

prenota le tue vacanze in pochi minuti accedendo a fantastici alloggi in tutto il mondo;

le tue vacanze in pochi minuti accedendo a fantastici alloggi in tutto il mondo; ottieni fino al 10% di cashback, con tassi convenienti e senza commissioni di prenotazione.

Sono oltre 28 milioni gli utenti che si fidano di Revolut per la gestione del proprio denaro. Scopri questa soluzione fatta apposta per te. Aprendo un conto gratuito oggi stesso ricevi in regalo 3 mesi di Premium Gratis. Cosa stai aspettando? Affidati ai professionisti delle carte conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.