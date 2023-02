Revolut Pro: iscriviti gratis e ottieni 1% di cashback

Se ancora non sei utente Revolut, questo è il momento giusto per diventarlo. La piattaforma digital banking dell’omonima società fintech ha infatti attivato una speciale promozione, che permette di ricevere l’1% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito inclusa nel piano “Pro”. Revolut Pro è il nuovo conto che include strumenti semplici e comodi dedicati principalmente ai liberi professionisti, appaltatori e chi ha un’attività secondaria, per le ditte individuali e non solo.

Come riscattare l’offerta cashback di Revolut

Che si tratti di un acquisto materiale, della prenotazione di un viaggio oppure della spesa quando lavori da casa, con Revolut ricevi sempre l’1% di cashback su tutti gli acquisti effettuati con una carta di debito Revolut Pro.

Per riscattare l’offerta (valida solo per i nuovi clienti) ti basterà collegarti a questo link, inserire il tuo numero di telefono nel riquadro apposito e fare clic sul link unico che riceverai per eseguire il download dell’app. Una volta installata, iscriviti a Revolut e Revolut Pro e apri il tuo conto in pochi passi. Infine, effettua le tue spese di tutti i giorni con la carta per ottenere l’1% di cashback.

All’intero dell’applicazione Revolut trovi tutto il necessario: dalle entrate alle uscite, dalle spese alle fatture: un conto bancario tutto dedicato alla tua libera professione, a un tap di distanza dal tuo conto corrente. Con Revolut, inoltre, puoi accettare pagamenti velocemente tramite codice QR, link di pagamento, fatture personalizzabili e anche tramite il lettore carta. In più, Revolut garantisce tassi di cambio convenienti per pagamenti all’estero e bonifici internazionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.