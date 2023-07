Revolut Premium: un conto ricco di vantaggi da provare GRATIS

Revolut è sempre più un punto di riferimento del mercato bancario, grazie ad una gamma di conti ricca di opzioni e in grado di soddisfare le esigenze di tutti i risparmiatori. Tra le versioni disponibili del conto c’è Revolut Premium, un conto ricco di vantaggi che presenta un costo ridotto di appena 7,99 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Revolut c’è ora una promozione da non perdere: Revolut Premium è disponibile con una prova gratuita di 3 mesi, senza alcun vincolo. Il cliente che prova la versione Premium di Revolut, infatti, può passare in qualsiasi momento a Revolut Standard, il conto a canone zero della fintech.

Per accedere subito alla prova gratuita è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Revolut Premium: 3 mesi gratis per chi prova il conto

Con Revolut Premium è possibile accedere ad un conto completo e con carta abbinata, con possibilità di prelievi senza commissioni fino a 400 euro al mese. Il piano Premium proposto da Revolut include diversi altri vantaggi, a partire dal cashback fino al 5% sugli alloggi e dal cambio valuta senza commissioni illimitato (per la versione Standard, invece, c’è il tetto dei 1.000 euro al mese).

Per chi sceglie Revolut Premium, inoltre, ci sono una serie di coperture assicurative extra (medica globale, sport invernali, bagaglio smarrito o danneggiato), la possibilità di effettuare fino a 5 operazioni di trading senza commissioni e di accedere a 2 conti Revolut <18 senza alcun costo. Come evidenziato in precedenza, il canone del conto è di 7,99 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti, però, è possibile provare Revolut Premium con 3 mesi gratis. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile passare alla versione Standard che presenta canone zero, garantendo ugualmente tanti vantaggi. C’è anche la versione Plus al costo di 2,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.