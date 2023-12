Revolut Premium: tanti vantaggi da provare gratis per 3 mesi, senza vincoli

Revolut è sempre di più un punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un conto con carta abbinata in grado di garantire l’accesso a tanti servizi aggiuntivi. In particolare, Revolut Premium è la soluzione giusta per sfruttare appieno i servizi proposti dalla fintech.

Il piano Premium, infatti, include la carta di pagamento personalizzata, con possibilità di prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni, uno sconto del 20% sui bonifici internazionali, l’accesso a 2 conti Revolut <18 per minorenni, il cashback del 5% sugli alloggi e varie coperture assicurative incluse, tra cui l’assicurazione medica globale.

Con la promozione in corso, Revolut Premium è disponibile in prova gratuita per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese). Al termine della prova gratuita è possibile anche passare a Revolut Standard, il piano a canone zero della fintech. Per avviare subito la prova gratuita è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Prova gratis Revolut Premium: 3 mesi per scoprire i vantaggi del conto

Revolut Premium ha un canone di 9,99 euro al mese. Si tratta del piano migliore per rapporto contenuti/prezzi proposto da Revolut. La possibilità di provare gratis per tre mesi questo conto è da cogliere al volo, anche in considerazione dell’assenza di vincoli e dell’opportunità di passare al piano Standard a canone zero.

Oltre alla carta abbinata, infatti, questa versione di Revolut consente l’accesso a prezzo ridotto a tutti i principali servizi della fintech e anche al cambio valuta senza costi aggiuntivi e senza limiti di importo. Ci sono poi le assicurazioni incluse, come la polizza medica globale e l’assicurazione per bagaglio smarrito, danneggiato o arrivato in ritardo.

Per accedere subito alla prova gratuita di Revolut Premium è possibile seguire il link qui di sotto. In qualsiasi momento si può passare al piano Standard a canone zero.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione