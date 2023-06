Revolut Premium: tanti servizi da provare gratis per 3 mesi

Revolut è sempre di più un punto di riferimento del settore dei conti online: la versione Standard presenta canone zero, una carta di pagamento e diversi servizi inclusi rappresentando la scelta giusta per molti utenti. Per chi vuole qualcosa in più, però, c’è Revolut Premium che mette a disposizione un’offerta decisamente più completa, con tanti servizi aggiuntivi per soddisfare appieno le necessità della clientela.

Il piano Premium di Revolut presenta un costo di appena 7,99 euro al mese (risultando più economico di servizi bancari premium analoghi). Per tutti i clienti, però, è possibile riscattare 3 mesi gratis di Revolut Premium per provare il servizio senza vincoli. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale Revolut accessibile dal link qui di sotto.

Revolut Premium: un conto completo con tanti servizi inclusi

I clienti che scelgono Revolut Premium possono contare su:

carta personalizzata con cui effettuare fino a 400 euro di prelievi ogni mese

bonifici internazionali scontati del 20%

la possibilità di attivare 2 conti per Under 18 abbinati al proprio account

cambio in oltre 30 valute senza commissione dal lunedì al venerdì

assicurazione medica internazionale

assicurazione ritardo volo e bagaglio

copertura per gli sport invernali

accesso alle lounge SmartDelay e alle lounge aeroportuali

coperture assicurative per furti e incidenti, biglie e eventi, protezioni resi e acquisti online

Scegliere Revolut Premium significa, quindi, accedere a una gamma di servizi ricca e articolata con un costo di appena 7,99 euro al mese. Grazie alla promozione in corso, i nuovi clienti Revolut possono provare gratis per 3 mesi Revolut Premium, con possibilità poi di scegliere se continuare a utilizzare il servizio, disattivarlo o passare ad un altro piano, come il piano Standard gratuito e il piano Plus da 2,99 euro al mese.

Per riscattare la promozione e iniziare a provare il piano Premium è possibile accedere al link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.