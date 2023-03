Revolut Premium: PROVA GRATUITA per 3 mesi con la nuova promo

Revolut è sempre di più un punto di riferimento del mercato bancario, garantendo la possibilità di accedere ad un conto online con tante funzionalità e servizi aggiuntivi, sia per i pagamenti che per la gestione del proprio denaro.

Oggi, per i nuovi clienti, accedere a Revolut diventa ancora più conveniente. Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile provare gratis Revolut Premium per 3 mesi. Il piano Premium proposto da Revolut, normalmente disponibile al prezzo di 7,99 euro al mese, è ricco di funzionalità e consente di accedere ad un servizio di banking completo e innovativo.

Per provare gratis Revolut Premium è possibile accedere al sito ufficiale, disponibile dal link qui di sotto.

Revolut Premium gratis: ecco come provare il servizio senza vincoli e costi

La nuova promozione di Revolut consente di provare gratis e senza vincoli il piano Revolut Premium, una delle proposte più interessanti del servizio di banking di Revolut. Con Revolut Premium è possibile:

prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni

senza commissioni richiedere una carta di debito con design personalizzato

con accedere, senza costi aggiuntivi, a 2 conti per Under 18 collegati al proprio conto

collegati al proprio conto un pacchetto di coperture assicurative incluso senza costi aggiuntivi: spese internazionali, assicurazione medica internazionale, assicurazione ritardo volo e bagaglio, copertura sport invernali, accesso gratuito alle lounge con SmartDelay e alle lounge aeroportuali, copertura assicurativa per furti e incidenti, per biglietti ed eventi e protezione resi

Revolut Premium presenta un costo di 7,99 euro al mese. Con la promozione in corso, facilmente accessibile dal link qui di sotto, è possibile provare gratis il servizio per 3 mesi per poi decidere se attivare o meno il piano a pagamento. Ricordiamo che Revolut offre un servizio di banking gratuito, ideale per gli utenti base.

Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.