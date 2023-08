Revolut Premium: prova gratuita di 3 mesi per il conto online più completo

Revolut è sempre il punto di riferimento del mercato bancario italiano, garantendo a tutti i risparmiatori la possibilità di accedere a un conto online completo, conveniente e adatto alle proprie esigenze. La fintech propone un’offerta altamente personalizzabile con la possibilità di puntare su Revolut Standard in modo da poter accedere a un conto a canone zero.

In alternativa, ci sono anche le versioni a pagamento come Revolut Plus, disponibile a 2,99 euro al mese, e, soprattutto, Revolut Premium, accessibile con un costo di 7,99 euro al mese ma ora in promozione con la possibilità di sfruttare una prova gratuita di 3 mesi.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, in modo da raggiungere il sito ufficiale Revolut e completare subito l’apertura del conto.

Revolut Premium: conto completo da provare gratis per 3 mesi

Revolut Premium costa 7,99 euro al mese. Il conto include una carta di pagamento personalizzata, con possibilità di prelievi da bancomat senza commissioni, fino a 400 euro al mese. Con il conto proposto da Revolut è possibile sfruttare un’operatività completa, tramite l’app Revolut e accedere a vari servizi aggiuntivi, come 2 conti Revolut per Under 18, completamente gratis.

Da notare anche la possibilità di effettuare il cambio valuta senza commissioni e l’accesso all’assicurazione medica globale, all’assicurazione per gli sport invernali e all’assicurazione per i bagagli (smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo). Per i clienti Revolut Premium ci sono anche 5 operazioni gratuite di trading.

Grazie alla promozione in corso, quindi, è possibile provare gratis Revolut Premium per 3 mesi. Alla fine del periodo promozionale, l’utente potrà decidere se continuare a usare Premium, che costa 7,99 euro al mese, oppure passare a un altro piano proposto da Revolut. Scegliendo la versione Standard si accede a un conto a canone zero, ideale per gestire i piccoli pagamenti quotidiani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.