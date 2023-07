Revolut Premium: il conto online più completo è gratis per 3 mesi (senza vincoli)

Revolut Premium è sempre di più un punto di riferimento del settore dei conti online, garantendo un’offerta bancaria ricca di vantaggi. La proposta di Revolut presenta un costo di appena 7,99 euro al mese e, per tutti i nuovi clienti, c’è la possibilità di provare gratis per 3 mesi il conto.

Al termine della prova gratuita sarà possibile continuare a utilizzare Revolut Premium oppure passare al conto gratuito Revolut Standard, uno dei migliori conti online a canone zero disponibili in questo momento sul mercato. Non ci sono vincoli e non ci sono costi in caso di recesso.

Per iniziare subito la prova gratuita è possibile visitare il sito ufficiale di Revolut.

Revolut Premium: un’offerta bancaria completa da provare gratis per 3 mesi

Con Revolut Premium è possibile accedere a un conto corrente con carta abbinata, con la possibilità di effettuare prelievi senza commissioni fino a 400 euro al mese. Questo c onto include anche diversi vantaggi aggiuntivi come lo sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici internazionali.

C’è anche la possibilità di accedere a 2 conti Revolut <18 da assegnare ai propri figli. I clienti Premium di Revolut, inoltre, possono sfruttare il cambio valuta senza commissioni in modo illimitato.

Da notare, inoltre, la presenza di un cashback fino al 5% sugli alloggi oltre all’assicurazione medica globale e ad altre coperture assicurative. Ci sono anche 5 operazioni di trading gratuite ogni mese.

Per iniziare la prova gratuita di Revolut Premium (risparmiando 7,99 euro al mese per 3 mesi) è possibile seguire il link qui di sotto. Terminata la prova, l’utente sarà libero di scegliere se confermare Revolut Premium o passare al conto a canone zero Revolut Standard. Non ci sono vincoli ed è possibile, quindi, anche recedere dal conto senza costi di alcun tipo.

