Revolut Premium: il conto online più completo da provare gratis per 3 mesi

Revolut è sempre di più un punto di riferimento del settore bancario e con il suo conto online propone una soluzione completa, flessibile ed economica per tutti i risparmiatori. In particolare, una delle proposte più interessanti della gamma Revolut è rappresentata da Revolut Premium.

Il conto in questione costa 7,99 euro al mese garantendo una lunga serie di servizi. Con la promozione in corso in questo momento, facilmente attivabile tramite il sito ufficiale Revolut linkato qui di sotto, è possibile accedere a 3 mesi gratis di Revolut Premium.

Al termine del periodo di prova sarà possibile scegliere se continuare ad utilizzare il servizio oppure se passare al piano gratuito Standard, comunque molto valido, o anche all’ottimo piano Plus, che costa 2,99 euro al mese.

Revolut Premium: il conto online completo su cui puntare oggi

Con Revolut Premium è possibile accedere ad un’offerta bancaria completa, con conto corrente e carta abbinata (ci sono anche 400 euro di prelievi senza commissioni ogni mese). Da notare, inoltre, che il conto propone diversi vantaggi aggiuntivi come la possibilità di cambiare valuta senza commissioni (dal lunedì al venerdì, scegliendo tra 29 valute differenti).

C’è anche il cashback fino al 5% sui Soggiorni. Per i clienti Revolut Premium, inoltre, è prevista l’assicurazione di viaggio inclusa nel prezzo, con copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio. Da notare anche la copertura sugli acquisti e la possibilità di aprire anche un conto Revolut <18.

Con la promozione in corso, Revolut Premium è disponibile per una prova gratuita di 3 mesi (invece di 7,99 euro al mese per 3 mesi). Si tratta dell’occasione giusta per provare il conto online più completo sul mercato, valutandone le caratteristiche con tutta calma. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile passare al piano gratuito, Revolut Standard, che non prevede costi fissi.

Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

