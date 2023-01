Revolut Premium è GRATIS per 3 mesi ed ha anche il CASHBACK

Revolut è oramai un riferimento assoluto del settore fintech, garantendo agli utenti di poter gestire il proprio denaro in modo sempre più smart e conveniente. Un punto di riferimento della gamma di prodotti di Revolut è rappresentato dal piano Premium, normalmente proposto a 7,99 euro al mese.

Con Revolut Premium si ha accesso ad una lunga serie di vantaggi per la gestione del conto come la possibilità di prelevare senza commissioni al bancomat e di poter richiedere una carta di debito personalizzata. Per i clienti Revolut c’è il programma Rewards che mette a disposizione anche il cashback sulle spese effettuate presso partner dell’istituto.

Con la nuova promozione, è possibile accedere a Revolut Premium con 3 mesi gratis e poi decidere, con tutta calma, se attivare o meno il servizio a tempo indeterminato. Bastano pochi minuti per iniziare la prova. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto:

Revolut Premium: 3 mesi gratis con tanti vantaggi

Con Revolut Premium è possibile ottenere notevoli vantaggi. C’è la possibilità di effettuare prelievi al bancomat gratis per un totale di 400 euro al mese di importo massimo. Da notare, inoltre, che al conto è abbinata una carta di debito per i pagamenti che può essere personalizzata dall’utente.

Tra i vantaggi del piano Premium c’è l’accesso a due conti Revolut per Under 18 oltre alla possibilità di sfruttare varie coperture assicurative per i viaggi e la protezione quotidiana. I clienti che scelgono Revolut possono accedere al programma Rewards che include il cashback sulle offerte dei partner.

Le proposte di Revolut sono, quindi, davvero complete. Per provare gratis per 3 mesi Revolut Premium e scoprire tutti i vantaggi proposti dalla fintech è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Naturalmente, la prova gratuita non prevede alcun vincolo o costo per il cliente.

