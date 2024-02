Revolut Premium: 3 mesi di prova gratuita senza vincoli per il conto online

Revolut è, sempre di più, un punto di riferimento per il mercato bancario italiano, grazie a una gamma di conti ricca e articolata che può soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. La proposta principale della gamma Revolut è rappresentata dal Conto Revolut Premium. Questo conto, rispetto alla versione a canone zero, propone tanti vantaggi extra a fronte del pagamento di un canone di 9,90 euro al mese.

Per i nuovi clienti, grazie alla promozione in corso, è possibile accedere a una prova gratuita di 3 mesi per Revolut Premium. In questo modo, c’è la possibilità di valutare la convenienza dei servizi inclusi. In qualsiasi momento, durante la prova gratuita, è possibile disattivare il rinnovo e, eventualmente, passare al conto a canone zero Revolut Standard. Per attivare la promozione basta raggiungere il sito ufficiale di Revolut sfruttando il link qui di sotto.

Conto Revolut Premium: completo e ricco di vantaggi

Per chi sceglie Revolut Premium ci sono tanti vantaggi aggiuntivi rispetto alla versione Standard a canone zero. Con questa versione del conto, infatti, è possibile sfruttare:

la carta Premium personalizzata

un limite incrementato per il prelievo a 400 euro al mese

a lo sconto sui bonifici internazionali (-20%)

l’accesso a due conti Revolut <18

diversi vantaggi per i viaggi con il cashback fino al 5% sugli alloggi, l’assicurazione medica globale e l’assicurazione per gli sport invernali oltre che l’assicurazione per bagaglio smarrito, danneggiato o volo in ritardo

con il cashback fino al 5% sugli alloggi, l’assicurazione medica globale e l’assicurazione per gli sport invernali oltre che l’assicurazione per bagaglio smarrito, danneggiato o volo in ritardo 5 operazioni di trading gratuite ogni mese e commissioni ridotte sul trading per azioni, criptovalute e materie prime

Per avviare la prova gratuita di 3 mesi di Revolut Premium basta collegarsi al sito ufficiale dell’istituto qui di sotto. Come detto, la prova non ha vincoli ed è possibile interrompere la sottoscrizione in modo da evitare il pagamento del canone mensile di 9,99 euro al mese.

