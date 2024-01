Revolut: ora con 3 mesi gratis di Premium

Revolut è sicuramente uno dei conti più interessanti attualmente disponibili nel mercato della finanza personale. Una delle caratteristiche più note e preferite dagli utenti è senza dubbio la possibilità di pagare utilizzando la propria carta in qualsiasi parte del Mondo con il solo cambio interbancario. Questo significa che al cambio valuta non vengono applicate commissioni di nessun genere.

In queste settimane, la Fintech più famosa del web ha deciso di regalare ben 3 mesi del suo Piano Premium a chi si iscrive utilizzando questo link.

Revolut: i dettagli della nuova PROMO

Il piano Premium, incluso gratuitamente per 3 mesi, ti offre una miriade di vantaggi rispetto a quello Standard. Con questo piano ad esempio quando viaggi hai una copertura assicurativa inclusa che ti mette al riparo da eventuali problematiche che possono capitarti in viaggio. Puoi ottenere assistenza e supporto per emergenze mediche, sport invernali, bagagli smarriti, voli in ritardo, danni accidentali e altro ancora.

Un vantaggio interessante è anche la possibilità di ottenere un cashback del 5% se prenoti utilizzando l’app Revolut.

Inoltre, con Revolut Premium hai anche accesso ad oltre 1000 Lounge aeroportuali gratis semplicemente mostrando la tua carta.

Oltre ai numerosi vantaggi per quando si viaggia, questo conto offre anche delle chicche per ogni singolo giorno. Puoi richiedere la personalizzazione della tua carta scegliendo un colore tra Lavanda, Oro rosa e Grigio siderale. Con questo piano del valore di 9,99 euro al mese puoi anche prelevare fino a 400€ mensili in tutto il Mondo senza alcuna commissione.

Costi ed altro

La promozione offre gratuitamente per un trimestre il Piano Premium. Al termine dei 3 mesi, salvo disattivazione, questo piano si rinnova a 9,99 euro mensili.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione