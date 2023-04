Revolut lancia la versione 9.0 dell'app: arrivano i conti cointestati

Revolut si rinnova ancora: la “super app finanziaria” con oltre 28 milioni di clienti in tutto ha annunciato il lancio della versione 9.0 dell’app per Android ed iOS. Contemporaneamente, la fintech ha annunciato un importante aggiornamento della sua offerta con il lancio dei conti cointestati, in arrivo anche in Italia, che rappresentano una delle principali novità della nuova versione dell’app.

Per l’occasione, inoltre, c’è la possibilità di provare gratis per 3 mesi Revolut Premium, una delle versioni più complete del conto Revolut che include tanti vantaggi aggiuntivi, come il prelievo senza commissioni e varie coperture assicurative, al costo di appena 7,99 euro al mese. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Revolut da cui si può richiedere la promozione.

Revolut lancia la versione 9.0 dell’app e i nuovi conti cointestati

Prende il via in queste ore il rilascio della versione 9.0 dell’app di Revolut, disponibile sia per Android che per iOS. Con quest’aggiornamento, l’app si rinnova con tante novità a partire dal servizio di messaggistica istantanea Revolut Chat, lanciato sul finire dello scorso anno e ora pronto ad accogliere le chat di gruppo. Da notare anche l’arrivo di nuovi widget e tanti temi per personalizzare l’app.

C’è poi la grande novità dei conti cointestati. Per i già clienti Revolut c’è la possibilità di aprire un conto cointestato con chiunque desiderino. Non è necessario avere una relazione “ufficiale” o dover dimostrare di vivere insieme. Revolut mette a disposizione dei suoi clienti un vero e proprio conto condiviso che può diventare il centro di finanza familiare ma può anche essere utilizzato da qualsiasi tipo di “duo” per la gestione delle spese.

È il momento di provare Revolut Premium gratis

Il lancio della versione 9.0 di Revolut è l’occasione giusta per provare gratis Revolut Premium. Con la promozione in corso, infatti, è possibile accedere gratuitamente alla versione premium di Revolut, beneficiando di tutti i vantaggi inclusi per 3 mesi e senza alcun impegno di rinnovo. Con questo servizio, rispetto alla versione Standard, si ottengono tanti vantaggi.

Ci sono i prelievi gratis all’ATM per un totale di 400 euro al mese e c’è la possibilità di richiedere una carta personalizzata. Da notare, inoltre, che i bonifici internazionali sono scontati del 20% e si può accedere a due Conti Revolut <18 (i conti riservati ai minorenni). Non mancano, inoltre, una serie di coperture assicurative oltre al cambio valuta senza commissioni.

Per accedere alla prova gratuita di Revolut Premium è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.