Revolut inaugura i pagamenti pagoPA SENZA COMMISSIONI

Revolut ha annunciato una novità importantissima per tutti gli utenti italiani che hanno o apriranno un conto personale e aziendale. Da oggi è possibile utilizzare PagoPA per pagare tasse e bollette senza commissioni. In pratica è gratis per sempre.

Si tratta di un vantaggio in più oltre ai tanti già disponibili. In pratica, se devi pagare un bollettino puoi tranquillamente selezionare la funzione Pay Bills With PagoPA, scansionare il QR Code o inserire manualmente il codice di pagamento e il gioco è fatto.

Automaticamente l’importo da versare verrà detratto dal tuo conto Revolt e accreditato direttamente al destinatario sia esso il tuo Comune, l’Agenzia delle Entrate o la tua Regione. La cosa spettacolare è che lo farai senza commissioni.

Revolut: tanti vantaggi in un unico conto

L’obiettivo di Revolut è quello di rendere i tuoi pagamenti facili e veloci, rimuovendo le relative fee con PagoPA. Perciò potrai davvero risparmiare utilizzando questa funzionalità ora senza commissioni e gratis per sempre. Ma quali altri vantaggi offre questo conto speciale?

Sicurezza : hai tutto sotto controllo grazie alle notifiche istantanee e il blocco in-app per la tua carta.

: hai tutto sotto controllo grazie alle notifiche istantanee e il blocco in-app per la tua carta. Carta Virtuale : si tratta di una carta monouso per ottenere un ulteriore livello di sicurezza durante i tuoi acquisti online.

: si tratta di una carta monouso per ottenere un ulteriore livello di sicurezza durante i tuoi acquisti online. Portafogli : il tuo luogo in grado di pianificare e organizzare varie spese come bollette e trasferimenti regolari per pagare automaticamente e senza pensieri.

: il tuo luogo in grado di pianificare e organizzare varie spese come bollette e trasferimenti regolari per pagare automaticamente e senza pensieri. Salvadanai : ti permette di risparmiare e ottenere di più dal tuo denaro in modo intelligente con la possibilità di prelevare i tuoi fondi quando vuoi.

: ti permette di risparmiare e ottenere di più dal tuo denaro in modo intelligente con la possibilità di prelevare i tuoi fondi quando vuoi. Prodotti: hai una sezione dove poter acquistare oro, argento e metalli preziosi a partire da 1 euro con la possibilità di attivare avvisi e modifiche automatiche per investire o vendere al prezzo da te scelto.

Invia e ricevi : garantisce la possibilità di inviare e ricevere rapidamente da/a qualsiasi parte del mondo senza commissioni oltre 30 valute al tasso di cambio interbancario o direttamente in valuta locale in modo istantaneo e gratuito.

: garantisce la possibilità di inviare e ricevere rapidamente da/a qualsiasi parte del mondo senza commissioni oltre 30 valute al tasso di cambio interbancario o direttamente in valuta locale in modo istantaneo e gratuito. Pagamenti di gruppo : per dividere e saldare le fatture o i conti al ristorante senza stress tra amici.

: per dividere e saldare le fatture o i conti al ristorante senza stress tra amici. Abbonamenti: gestisci in un unico posto tutti gli abbonamenti tramite l’app Revolut per ottenere una visibilità completa dei tuoi pagamenti ricorrenti e ricevere notifiche istantanee quando si verificano cambiamenti.

Insomma, con Revolut hai più di un conto e una carta di pagamento. Ottienilo oggi stesso per avere 3 mesi di premium gratis in omaggio. Inoltre, d’ora in poi potrai utilizzare PagoPA senza commissioni in modo facile, veloce e sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.